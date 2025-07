Auto in sosta vietata: niente spazzamento 

Sarebbe dovuta arrivare finalmente la svolta. Non più strade pulite solo al centro ma anche ai bordi, senza l’ingombro delle macchine parcheggiate. Così erano arrivati i cartelli di divieto, era stato stilato un calendario di interventi strada per strada ed erano scattate le prime multe e le rimozioni con il carro attrezzi per chi non avesse rispettato i divieti per lo spazzamento stradale notturno. Invece passati pochi mesi tutto è tornato come prima: i vigili di notte, per quel servizio non ci sono più, e così nessuno si preoccupa di non parcheggiare nel giorno previsto per le pulizie, certo che non si beccherà le multe. Risultato? Strade pulite a metà con ai lati cartacce, cicche di sigarette e quant’altro che puntualmente finiscono nei pozzetti con gravi possibilità di intasarli e di creare danni se mai dovesse piovere.

Zero controlli

«Il personale attualmente in servizio al Comando di Polizia locale non consente una presenza costante in affiancamento agli addetti alla pulizia delle strade», spiega il vice comandante Antonello Angioni. «Le verifiche per il rispetto dei divieti vengono comunque effettuate e programmate con interventi a campione, sempre compatibilmente con le altre esigenze della città, quali lavori stradali, manifestazioni e controlli delegati».E così basta fare un giro in una strada qualunque nella sera prevista per lo spazzamento per notare che a rispettare i divieti non c’è praticamente nessuno, nonostante i cartelli indichino a chiare lettere che lì non si può parcheggiare.

Strade luride

«Le macchine restano parcheggiate e come volevasi dimostrare le pulizie le fanno solo al centro della strada che non servono a niente», dice un residente del centro Palmiro Pilleri. «Purtroppo le persone capiscono solo a suon di multe e se le multe non ci sono fanno quello che vogliono». Dello stesso avviso è anche Elisa Dessì. «Abito in via XX Settembre e non ho mai visto questo tipo di controlli. Non solo parcheggiano le macchine ma corrono anche a tutta velocità che rischi che ti mettano sotto. La gente si lamenta che le strade sono sporche ma poi non rispettano i divieti e non tolgono le auto».Anche Rita Serra è amareggiata: «C’è troppa inciviltà in giro. Vigili o non vigili ci sono i cartelli di divieto e vanno rispettati. Le cose qui le capiscono solo con le multe che purtroppo in questo caso non ci sono. Ma tra l’altro mi ricordo che i primi gironi di servizio il carro attrezzi aveva portato via molte auto perché comunque le avevano lasciate in sosta dove non consentito».

