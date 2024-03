Auto in sosta sulle strisce: «Più controlli»  

Non sono bastati nemmeno i controlli dei vigili. Nell’attraversamento pedonale in viale Colombo, a pochi passi dalla rotatoria all’incrocio con via Marconi, non si arresta la sosta selvaggia.

Ogni giorno e a ogni ora, automobilisti incivili lasciano l’auto sulle strisce con gravi rischi per i pedoni. Gli incidenti infatti sono all’ordine del giorno anche perché i veicoli sfrecciano a tutta velocità senza nemmeno fermarsi per far passare chi si sposta a piedi.

A niente sono servite nemmeno le richieste di realizzare un attraversamento pedonale rialzato. Qualcosa dovrebbe cambiare con i lavori annunciati di sistemazione della strada con la realizzazione dei sottoservizi, del nuovo asfalto e la messa in sicurezza dei punti più critici.I dossi sono stati richiesti a gran voce anche in via Polonia, dove soprattutto dopo il rifacimento dell’asfalto, le auto sfrecciano ad alta velocità e nel secondo tratto di via Fiume, verso il Poetto.

RIPRODUZIONE RISERVATA