Auto in sosta sulla corsia pedonale «In via Giardini ormai è il far west» 

Non sanno più come farsi ascoltare gli abitanti di via Giardini, nel quartiere Villanova. Da anni infatti regna il far west. Non solo auto e moto che sfrecciano ad alta velocità nonostante sia una “zona 30” o veicoli che imboccano la strada contromano o in retromarcia negli orari di chiusura del varco ztl.

Un altro problema che fa saltare i nervi ai residenti è la sosta selvaggia sul percorso pedonale. C'è il cartello e la segnaletica orizzontale apposita, eppure ciò non interessa a tanti che di rispettare il codice stradale non ci pensano proprio. «Succede ogni giorno», dice indignato Massimo Onnis, un abitante. «Quando cammino sulla corsia pedonale e trovo davanti un'auto parcheggiata, sono costretto a sporgermi per vedere se sta arrivando qualche macchina, moto o bici per poter deviare sulla strada senza essere investito». E prosegue: «L'alternativa è passare a fianco all'auto parcheggiata, facendo fatica perché c'è poco spazio tra questa e il muro. È inconcepibile che questa gente possa fare come le pare, non ci sono controlli da parte della polizia locale. Siamo stanchi di sopportare tutto ciò. Perché non mettono gli archetti gialli per delimitare il passaggio pedonale, come è stato fatto dall’altro lato della strada?».

Gli fa eco Enrico Testa, un altro residente: «I maleducati non pensano alle persone con difficoltà motorie. Me la prendo di più con il Comune che non manda i controlli nonostante le nostre innumerevoli segnalazioni da quando hanno realizzato la corsia pedonale». Anche per lui la soluzione sono gli archetti gialli per non far parcheggiare le auto. Chissà se almeno stavolta il Comune ascolterà la rabbia degli abitanti.

RIPRODUZIONE RISERVATA