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Guspini.
02 settembre 2026 alle 00:55

Auto in sosta, raid notturno dei vandali 

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Graffi sulle fiancate con chiavi o chiodi, fino agli specchietti divelti. Da alcuni mesi sono in aumento i casi di danneggiamento della carrozzeria delle auto in sosta nelle strade urbane. Vandali in azione in tutto il paese durante le ore notturne.L’ultimo caso è accaduto in via Picasso, dove Luca Frau, agricoltore di Guspini, ha lasciato in sosta la sua automobile. Ignoti, senza nessuna apparente ragione, hanno provocato danni alla fiancata per oltre duemila euro.Il danneggiamento delle auto in sosta rappresenta un problema in forte crescita, anche in luoghi dove non ci sono palesi motivi legati alla riduzione dello spazio carrabile. I raid, appunto, nelle ore notturne, quando la vigilanza è minore e le strade sono meno frequentate. Oltre al danno economico immediato per i proprietari dei veicoli, il fenomeno genera un diffuso senso di insicurezza. Le forze dell’ordine invitano chiunque abbia notato movimenti sospetti nelle ore notturne a segnalarlo. Ma in paese, sono tanti i residenti che chiedono l’installazione delle telecamere in più punti del centro abitato. Un deterrente che può arginare il senso di impunità di chi agisce nell’ombra.

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