Auto in sosta nelle aree gialle, ingorghi e traffico in tilt 

Via Solferino, tratto che dalla rotonda di piazza Manno sbuca nell’altra rotonda all’incrocio con via Othoca, è un esempio. Perché purtroppo le auto che parcheggiano anche negli stalli dei pullman, costringendo gli autisti a fermarsi in mezzo alla strada per far scendere i passeggeri, è una costante in questa città. In quel tratto di via Solferino però il problema diventa a doppio senso, visto che la strada è stretta per cui il bus blocca il traffico di tutta la via. La conseguenza è l’ingorgo di auto che, secondo le ore, è talmente lungo da avere ripercussioni anche nella rotonda di piazza Manno. Male non sarebbero più controlli e magari qualche verbale alle auto che sostano nelle zone gialle in tutta la città.

