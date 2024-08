Auto in sosta davanti alle case, residenti in rivolta 

La scena è surreale: i parcheggi a pagamento sono quasi tutti vuoti, mentre gli ingressi delle abitazioni sono occupati dalle auto con al seguito i carrelli per il trasporto delle barche. Ogni estate a Mandriola, territorio di San Vero Milis, i soliti disagi e proteste. I diportisti arrivano la mattina presto e, dopo aver messo in acqua la barca, parcheggiano l’auto con il carrello nelle strade ignorando i divieti. Tutto questo per evitare di pagare la sosta. La situazione non piace ai residenti che protestano per il mancato rispetto dei divieti, per i pochi controlli e perché spesso hanno difficoltà a entrare o a uscire da casa. «È assurdo - commenta Franco Canu, uno dei residenti a Mandriola - è pura inciviltà, due giorni fa non riuscivo ad aprire la porta di casa. Eppure basterebbe sanzionare tutte queste persone». Canu fa notare che i diportisti utilizzano tutto lo scivolo perché è gratis «poi ognuno parcheggia dove vuole sempre gratis, qui è terra di nessuno. Serve un regolamento». Il problema è stato segnalato in Comune e alle forze dell’ordine «ma non è mai è stato fatto niente - spiega Canu - Ci dicono che i vigili sono pochi e i problemi tanti ma tutto questo danneggia noi cittadini. Chiediamo più controlli, soprattutto il fine settimana».

