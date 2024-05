Auto in sosta da sei anni: sarà rimossa 

C’è una Peugeot parcheggiata nello stesso identico punto da altre 6 anni. Targa francese. Si trova ad Arbus, nell’area di sosta di via Foscolo, i residenti sostengono che non sia mai stata spostata da prima del Covid. L’auto presenta i segni del tempo: colori sbiaditi, ruote sgonfie, ruggine e rifiuti a farle da contorno. Il Comune ha deciso di intervenire, a breve potrebbe essere spostata. «Gli agenti della Municipale – ricorda l’assessora alla viabilità Sara Vacca – si sono attivati per rintracciare il proprietario, purtroppo senza risultati. È chiaro che non può più restare nel cuore del paese, va tolta visto che gli spazi pubblici destinati alla sosta delle automobili sono di tutti. E’ un problema non solo per il decoro, soprattutto per la sicurezza». Vacca ricorda che «in questi giorni gli agenti sono impegnati ad eliminare eventuali ostacoli che potrebbero impedirne la rottamazione, ma la rimozione provvisoria è certa. È passato troppo tempo, la vettura può considerarsi abbandonata». ( s. r. )

