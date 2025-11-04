Auto, in Sardegna è boom dell’usato 

Nei primi nove mesi del 2025, le vendite di auto usate in Sardegna sono cresciute del +5,8%, con circa 75mila passaggi di proprietà. Un dato rilevato da Carfax, azienda leader internazionale nelle informazioni sulla storia dei veicoli, che conferma l’andamento annunciato da AutoScout24 nel primo quadrimestre. Per quanto riguarda i prezzi, il valore medio delle auto in vendita è pari a 18mila euro, che arrivano fino a 27.570 euro per le auto elettriche e a quota 29.710 per le ibride, mentre l’età media è di 10,3 anni.

Le anomalie

Un mercato che può nascondere delle insidie sulla qualità del veicolo. Carfax rileva che, in tutta Italia, da inizio 2025 a oggi, il 47% delle auto presenta almeno un fattore di rischio. Con “rischio” si intende un elemento che richiede attenzione da parte dell’acquirente, come uso come taxi o noleggio, danni, incidenti, anomalie del chilometraggio o importazione dall’estero. Quasi il 50% dei veicoli controllati ha subito danni o incidenti di varia gravità, da lievi a gravi, e sono stati rilevati migliaia di casi di anomalie del chilometraggio che possono essere legati a manipolazioni.

Visure richieste

Dove si registra il maggior numero di verifiche? La Lombardia è la regione più attenta nella verifica dello storico dei veicoli. Nel 2025, infatti, è qui che si concentra il 30% di tutte le richieste di visure effettuate in Italia, distanziando nettamente le altre regioni: seguono Lazio (15%), Piemonte, Campania e Sicilia (tutte al 7%). Riguardo ai brand più sottoposti a verifiche, spiega Marco Arban, direttore del business development in Europa di Carfax, «al primo posto Fiat con l’11%, seguita da Audi con il 9%, BMW con il 9%, Mercedes-Benz con l’8% e Volkswagen con l’8%». Qual è invece il profilo dei veicoli analizzati? «I valori medi generali indicano un’età media di 9 anni, 119.000 chilometri percorsi e il 14% di auto importate». Il mercato delle auto usate, «specialmente in questo periodo storico, sta acquisendo un’importanza sempre maggiore per aiutare le famiglie nell’acquisto di vetture che rispondano alle proprie esigenze, anche in termini di budget. L’ampia offerta disponibile può rappresentare un’opportunità, ma è fondamentale non sottovalutare i rischi».

