Auto in fuga ammazza un uomo 

Bologna. Un’auto con a bordo tre persone è fuggita a un controllo dei carabinieri e, poco dopo, si è schiantata contro un’altra vettura, su cui viaggiavano marito e moglie: l’uomo, sul sedile del passeggero, è morto, la donna, alla guida, è rimasta gravemente ferita.

Gli accertamenti

I fatti risalgono a sabato notte, intorno alle 2.30, e sono avvenuti a San Matteo della Decima, una frazione di San Giovanni in Persiceto in provincia di Bologna. Gli occupanti che erano a bordo dell'auto che non si è fermata al controllo - tre ragazzi di 19, 22 e 26 anni - sono scappati: due sono stati fermati poco dopo lo schianto mentre il terzo, il 22enne che era alla guida, un giovane di origini nordafricane ma nato e residente in Italia e già noto alle forze dell'ordine, è stato bloccato a casa, a Castello d'Argile e fermato per l'ipotesi di omicidio stradale. Dai primi accertamenti dei carabinieri sarebbe stata trovata cocaina e, per questo, il guidatore - cui i militari sono risaliti tramite la targa del veicolo - sarà sottoposto a test tossicologico.

L’incidente

A perdere la vita è stato Bruno Ansaloni, noto imprenditore agricolo di Sant'Agata Bolognese, 56enne, mentre la moglie, 51enne, è ricoverata in prognosi riservata all'Ospedale Maggiore, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. I due stavano andando a prendere uno dei figli ad una festa. A San Matteo della Decima, sabato sera era in programma la celebrazione dello storico Carnevale quando i militari dell'Arma, in strada per un controllo, hanno visto la Bmw lanciata a tutta velocità che non si è fermata, l'hanno seguita, tenendosi a distanza, con sirene e luci accese, anche nel tentativo di allertare gli altri automobilisti di prestare attenzione al mezzo in corsa, impegnato in manovre pericolose.

Il sindaco

Quella della morte di Bruno Ansaloni, osserva il sindaco di Sant'Agata Bolognese, Giuseppe Vicinelli «è una notizia che ha sconvolto tutti. Era un imprenditore molto conosciuto, vendeva i suoi prodotti anche al banchetto del mercato agricolo del giovedì. Una bravissima persona e una bellissima famiglia la sua, con i due figli Federico, ventenne, e Clelia. È una notizia che ha sconvolto tutti».

