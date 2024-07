Auto in fiamme nella notte: indagini in corso 

Fiamme nella notte a Uta: un’auto è andata a fuoco nella centralissima via Decimo. Le sirene dei vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias e dei carabinieri della stazione di Vallermosa, accorsi per l’emergenza, hanno rotto il riposo notturno dei residenti del quartiere. Il fatto è accaduto intorno alle due della scorsa notte, quando una Ford Fiesta di una casalinga del paese è andata a fuoco.

Il bagliore delle fiamme ha messo in allarme i residenti della via, che hanno subito allertato i soccorsi. I mezzi dei vigili del fuoco sono giunti in breve tempo e, dopo le operazioni di spegnimento, hanno avviato le indagini tecniche per stabilire la causa del rogo. Tra le varie ipotesi, non si esclude la matrice dolosa.

Della vicenda si stanno occupando anche i carabinieri della stazione locale, che hanno aperto le indagini per risalire agli eventuali responsabili. (a. cu.)

