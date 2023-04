Auto in fiamme nella notte, indagano i carabinieri 

Un’altra auto data alle fiamme, la seconda in un mese, in pieno centro ad Abbasanta. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire l’altra notte per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza il veicolo, una Ford Fiesta di proprietà di un residente ad Ortueri, parcheggiata da tempo nello slargo adiacente la via Napoli. Si ipotizza un’origine dolosa, anche se i vigili del fuoco non hanno rinvenuto tracce di innesco. Le fiamme sono state alimentate anche dalla presenza all’interno del veicolo di alcune gomme e dei rotoli nastri di delimitazione lavori in uso nei cantieri. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Abbasanta che cercheranno ora di capire cosa sia esattamente accaduto.

È la seconda auto incendiata nell’arco di poco tempo nel centro del Guilcier. Un mese fa, una Fiat Stilo, parcheggiata in via Dei diritti dell'uomo era stata bruciata e in quel caso le fiamme avevano distrutto completamente la vettura. Erano stati i proprietari a dare l'allarme, i vigili del fuoco avevano lavorato per circa un'ora prima di domare il rogo e completare le operazioni di bonifica. Spetterà ora alle forze dell’ordine verificare se i due fatti sono collegati. Di certo il ripetersi di simili episodi sta creando preoccupazione e minando la tranquillità del paese, non abituato a questi fatti. ( s.c. )

