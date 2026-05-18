Auto in fiamme nella notte, il rogo è doloso 

Notte di paura a Sant'Antioco dove un’auto è stata distrutta da un incendio di probabile origine dolosa. Nel mirino dei responsabili è finita una Citroën C3 di proprietà di Eleonora Saba, banconiera, residente in via Bacaredda. Il mezzo era parcheggiato davanti all’abitazione della donna quando, nel cuore della notte, le fiamme hanno avvolto completamente la vettura. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai carabinieri della stazione cittadina. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per l’auto non c’è stato nulla da fare: il rogo, alimentato probabilmente da liquido infiammabile, ha generato fiamme altissime che in pochi minuti hanno completamente distrutto il veicolo. Secondo i primi accertamenti, l’origine dolosa dell’incendio sembrerebbe certa. I militari hanno avviato le indagini per cercare di individuare i responsabili e chiarire il movente. Fondamentali potrebbero rivelarsi le immagini registrate dalla videosorveglianza. (s. g.)

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