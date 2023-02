Auto in fiamme nella notte 

L’incendio di una Golf ha turbato la tranquillità della notte tra mercoledì e giovedì nel centro di Villamassargia. Partite dal cofano anteriore dell’auto che si trovava parcheggiata in via Fratelli Fois, a una decina di metri dall’abitazione del proprietario, le fiamme hanno danneggiato un infisso e annerito la parete dell’abitazione di una coppia di coniugi ottantenni, svegliati dai carabinieri intorno all’1.30 per verificare se fosse tutto a posto.: «È stato un enorme spavento. Per paura non volevamo nemmeno aprire». A sentire il proprietario dell’auto, Nicola Mameli, 27 anni, dipendente di un’azienda di demolizioni, il rogo è stato provocato dal malfunzionamento della batteria della Golf. «Mi era già successo anche un anno fa ma si era danneggiata solo la batteria. Ora invece potrò recuperare solo qualche pezzo di ricambio, l’auto è da buttare». Sul posto, nella notte di mercoledì, hanno operato i vigili del fuoco di Iglesias e i carabinieri di Villamassargia. (s. f.)

RIPRODUZIONE RISERVATA