Auto in fiamme nella notte a pochi passi dal centro storico 

I vigili del fuoco del distaccamento di Macomer, intervenuti tempestivamente poco prima del’alba di ieri, hanno solo potuto evitare che le fiamme si propagassero alle auto parcheggiate, nella centralissima via Giovanni XXIII.

Non hanno potuto evitare, invece, che un Fiat Doblò, di proprietà di un artigiano con abitazione in quella strada, venisse sottratto dalle fiamme che lo avevano avvolto, andando completamente distrutto.

Tutto si è verificato durante la notte al centro dell'abitato, e ovviamente le alte fiamme hanno creato anche momenti di apprensione e paura tra i residenti e qualche automobilista che stava trandisatndo in quella strada.

L'allarme è scattato nelle prime ore del mattino di ieri, con le fiamme che si sono alimentate improvvisamente, notate da qualcuno che ha subito avvisato le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

Ingenti i danni, visto che il Fiat Doblò è andato completamente distrutto.

I vigili del fuoco, assieme ai carabinieri della compagnia di Macomer, dopo una verifica sull’auto e nella zona circostante, hanno poi accertato che non si è trattato di un incendio doloso. Il rogo infatti pare quasi certo che sia scoppiata a causa di un cortocircuito elettrico.

