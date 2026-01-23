VaiOnline
Bosa.
24 gennaio 2026 alle 00:10

Auto in fiamme nella notte a pochi passi dal centro storico 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

I vigili del fuoco del distaccamento di Macomer, intervenuti tempestivamente poco prima del’alba di ieri, hanno solo potuto evitare che le fiamme si propagassero alle auto parcheggiate, nella centralissima via Giovanni XXIII.

Non hanno potuto evitare, invece, che un Fiat Doblò, di proprietà di un artigiano con abitazione in quella strada, venisse sottratto dalle fiamme che lo avevano avvolto, andando completamente distrutto.

Tutto si è verificato durante la notte al centro dell'abitato, e ovviamente le alte fiamme hanno creato anche momenti di apprensione e paura tra i residenti e qualche automobilista che stava trandisatndo in quella strada.

L'allarme è scattato nelle prime ore del mattino di ieri, con le fiamme che si sono alimentate improvvisamente, notate da qualcuno che ha subito avvisato le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

Ingenti i danni, visto che il Fiat Doblò è andato completamente distrutto.

I vigili del fuoco, assieme ai carabinieri della compagnia di Macomer, dopo una verifica sull’auto e nella zona circostante, hanno poi accertato che non si è trattato di un incendio doloso. Il rogo infatti pare quasi certo che sia scoppiata a causa di un cortocircuito elettrico.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il ciclone

Stop alle code in auto: la Statale 195 riaprirà entro oggi (o domani)

Le limitazioni: divieto di sorpasso e limite di velocità a 50 chilometri orari 
Enrico Fresu
Il confronto.

«Pioggia intensa ma diluita nel tempo»

Tania Careddu
Dopo il ciclone

Detriti nell’Omodeo, pulizie in ritardo

I Comuni non hanno fatto in tempo a raccogliere il materiale: ora è sott’acqua 
Serafino Corrias
Intervista su Videolina all’ex presidente di Sogaer

«L’aeroporto di Cagliari deve restare pubblico nell’interesse dei sardi»

Per Luciano Ticca i fondi privati perseguono solo l’obiettivo degli utili 
Nicola Scano
L’iniziativa

Programma US, la scuola delle imprese

Ieri la consegna dei diplomi Sda Bocconi per i trenta iscritti ai corsi di alta formazione 
Michele Ruffi
Regione

Manovra, è scontro: veleni sulla sanità

Il centrodestra: in due anni solo scelte sbagliate. Chessa (FI): Todde lasci l’interim 
La festa

Un samba contro la violenza

A Lanusei patto tra associazioni: «Restituiamo il Carnevale alle famiglie» 
Simone Loi
Il ministro Valditara visita la scuola istituto comprensivo Sorelle Agazzi,27 Maggio 2024, Ansa/Andrea Fasani
Il ministro Valditara visita la scuola istituto comprensivo Sorelle Agazzi,27 Maggio 2024, Ansa/Andrea Fasani
Il caso

Campagna per il “No” nel liceo di Cagliari: il caso in Parlamento

Giustizia: interrogazione di Deidda (FdI) sull’incontro al De Sanctis col pm Vacca 
Francesco Pinna