Auto in fiamme nel piazzale di un’azienda 

Un raid incendiario in piena notte nella zona industriale lungo la strada statale 554, in via Rinascita: qualcuno si è introdotto in un’azienda di vendite fallimentari, dando fuoco a uno dei mezzi presenti nel piazzale. Questa la ricostruzione fatta dai poliziotti intervenuti dopo che i vigili del fuoco hanno spento l’incendio evitando che le fiamme raggiungessero altre vetture.

L’allarme è scattato durante la notte tra domenica e ieri. Qualcuno ha notato le fiamme all’interno dell’azienda. Immediato l’arrivo delle squadre dei vigili del fuoco. Non sono stati trovati segni evidenti di un’azione dolosa, ma gli agenti delle volanti (arrivati per svolgere gli accertamenti) e gli ivnestigatori della Mobile sono al lavoro per capire se si possa trattare di un avvertimento o di una vendetta.

