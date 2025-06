Auto in fiamme in via Simmaco, indagini in corso 

Incendio nella notte in via Simacco a Sestu con le fiamme che hanno letteralmente divorato una delle auto in sosta nella strada. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti che hanno avvisato la sala operativa dei Vigili del fuoco. Le fiamme sono state subito circoscritte e domate.

Dopo il rogo i vigili hanno messo in sicurezza il sito effettuando poi un accurato sopralluogo sulla carcassa dell’auto e nelle vicinanze, senza riscontrare alcuna traccia che possa far pensare a un atto doloso. C’è l’ipotesi di un cortocircuito ma la pista del raid incendiario non viene comunque esclusa tanto che i carabinieri coordinati dal luogotenente Riccardo Pirali stanno approfondendo il caso e facendo accertamenti. Interrogate diverse persone, compreso il proprietario dell’auto. I militari hanno anche deciso di esaminare le immagini di alcune telecamere piazzate nella zona che potrebbero tornare utili per chiarire quanto realmente accaduto.

