Auto in fiamme in piazza Matteotti 

Due auto sono state distrutte dalle fiamme in piazza Matteotti, ad Arbus, nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio. Si tratta di un’Alfa Romeo Giulietta e di una Citroen C1 che erano state parcheggiate l’una accanto all’altra, in pieno centro abitato, dai proprietari, rispettivamente, Matteo Caddeo e Annalisa Etzi, due lavoratori che risiedono nelle vicinanze. L’allarme è scattato intorno alle due del mattino quando alcuni residenti hanno sentito dei forti rumori: appena si sono affacciati alle finestre per capire cosa stesse succedendo, le fiamme erano già alte e avevano avvolto le due utilitarie. Immediatamente è scattata la richiesta di soccorso ai vigili del fuoco di Sanluri che sono intervenuti sul posto. Le auto sono andate distrutte, carbonizzate.

Le indagini sono in corso e non si esclude nessuna ipotesi, ovviamente neppure quella che si tratti di un incendio doloso appiccato a una delle due auto e che poi si è propagato a quella vicina. I carabinieri hanno messo a verbale le parole dei proprietari e stanno cercando di capire se qualche videocamera posizionata nella piazza del centro abitato possa aver registrato qualcosa di importante per le indagini. ( s. r. )

