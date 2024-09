Auto in fiamme durante la notte, indagano i carabinieri 

Ancora un incendio d’auto la scorsa notte a Sant’Antioco. Le fiamme si sono propagate all’improvviso avvolgendo l’auto di proprietà di Renato Cara, conosciuto da tutti come Antonello. L’incendio, davanti all’abitazione dell’uomo che nel corso degli anni è stato più volte preso di mira da anonimi incendiari.

Il 19 aprile dello scorso anno mentre chiudeva l’ingresso del suo terreno, in località "Sa Scrocca” era stato colpito da alcuni pallini sparati da un fucile da caccia a breve distanza. Sull’episodio, nonostante le indagini dei carabinieri, non si era mai arrivati a fare luce e l’autore del gesto resta ancora oggi sconosciuto alle forze dell’ordine. Precedentemente, diverse automobili e anche un mezzo da lavoro erano stati dati alle fiamme davanti all’abitazione, in via San Giovanni Bosco. La stessa scena si è ripetuta la notte scorsa e l’intervento dei vigili del fuoco è servito a spegnere le fiamme ma non a salvare l’auto. Dalle prime ricostruzioni, in questo caso sarebbe esclusa l’origine dolosa. È quanto emerge dal rapporto redatto dalla squadra intervenuta per spegnere le fiamme che addebita l’incendio ad un probabile corto circuito. L’automobile piuttosto datata accrediterebbe l’ipotesi, nonostante i precedenti episodi che hanno visto Antonello Cara nel mirino di ignoti incendiari e addirittura un colpo di fucile sparato contro di lui, anche questa volta lasciano aperti mille interrogativi.

