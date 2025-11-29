Auto in fiamme, due denunciati 

C’è l’ombra dell'azione su commissione per l’attentato contro Barbara Piras e il marito Sergio Melis. La verità potrebbe emergere dall’analisi dei telefoni sequestrati ai due cittadini marocchini denunciati per il fatto. Le fiamme, la notte fra il primo e il 2 ottobre, si erano propagate anche ad altre due auto, danneggiandole. I carabinieri della compagnia di Lanusei sono risaliti all’identità dei presunti responsabili attraverso i filmati delle videocamere che guardano su via Mazzini. Nei giorni scorsi, nell’auto in cui dimorano, i militari hanno rinvenuto capi d’abbigliamento compatibili con quelli indossati la notte del raid e uno zaino contenente una tanica di benzina vuota. Gravi indizi di colpevolezza che hanno convinto la Procura di Lanusei a iscriverli sul registro degli indagati.

Le indagini

Per capire quale sia stato il movente, un tecnico informatico incaricato dalla Procura passerà al setaccio i telefoni dei due presunti incendiari, un 37enne residente a Tortolì e un 35enne residente a Bari Sardo. Potrebbero aver agito su commissione, con il mandante che si sarebbe servito di loro, con tanto di pagamento in denaro, per bruciare i mezzi di proprietà dell’architetto Piras e di suo marito. L’ipotesi è al vaglio degli inquirenti che non lasciano nulla al caso. Di certo, sui due soggetti pendono gravi indizi di colpevolezza, a cominciare dagli indumenti ritrovati in loro possesso, che sono gli stessi utilizzati al momento dell’attentato, e di una tanica di benzina rinvenuta nel cofano dell’auto convertita a dormitorio.

Sotto osservazione

I carabinieri li stavano osservando da tempo e sapevano che dormivano in auto, all’interno di una concessionaria di auto usate dove prestavano servizio come meccanici. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza raccontano di due persone con il volto coperto che si erano fiondate verso la Volkswagen Tiguan e la Toyota Yaris della coppia di Tortolì. Danneggiate anche una Dacia Duster e una Fiat 500.

RIPRODUZIONE RISERVATA