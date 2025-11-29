VaiOnline
Tortolì.
30 novembre 2025 alle 00:21

Auto in fiamme, due denunciati 

Sono entrambi cittadini marocchini: un’azione su commissione? 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

C’è l’ombra dell'azione su commissione per l’attentato contro Barbara Piras e il marito Sergio Melis. La verità potrebbe emergere dall’analisi dei telefoni sequestrati ai due cittadini marocchini denunciati per il fatto. Le fiamme, la notte fra il primo e il 2 ottobre, si erano propagate anche ad altre due auto, danneggiandole. I carabinieri della compagnia di Lanusei sono risaliti all’identità dei presunti responsabili attraverso i filmati delle videocamere che guardano su via Mazzini. Nei giorni scorsi, nell’auto in cui dimorano, i militari hanno rinvenuto capi d’abbigliamento compatibili con quelli indossati la notte del raid e uno zaino contenente una tanica di benzina vuota. Gravi indizi di colpevolezza che hanno convinto la Procura di Lanusei a iscriverli sul registro degli indagati.

Le indagini

Per capire quale sia stato il movente, un tecnico informatico incaricato dalla Procura passerà al setaccio i telefoni dei due presunti incendiari, un 37enne residente a Tortolì e un 35enne residente a Bari Sardo. Potrebbero aver agito su commissione, con il mandante che si sarebbe servito di loro, con tanto di pagamento in denaro, per bruciare i mezzi di proprietà dell’architetto Piras e di suo marito. L’ipotesi è al vaglio degli inquirenti che non lasciano nulla al caso. Di certo, sui due soggetti pendono gravi indizi di colpevolezza, a cominciare dagli indumenti ritrovati in loro possesso, che sono gli stessi utilizzati al momento dell’attentato, e di una tanica di benzina rinvenuta nel cofano dell’auto convertita a dormitorio.

Sotto osservazione

I carabinieri li stavano osservando da tempo e sapevano che dormivano in auto, all’interno di una concessionaria di auto usate dove prestavano servizio come meccanici. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza raccontano di due persone con il volto coperto che si erano fiondate verso la Volkswagen Tiguan e la Toyota Yaris della coppia di Tortolì. Danneggiate anche una Dacia Duster e una Fiat 500.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, non basta il cuore

Vantaggio di Esposito, poi la Juventus la ribalta con Yildiz 
l nello sport
Regione

Progressisti a congresso: Zedda eletto segretario, patto di lavoro con il Pd

Il partito cambia lo statuto interno e si dà una dimensione nazionale  
Alessandra Carta
Cronaca

Schianto sulla 131, muore a 40 anni: lascia un figlio piccolo

Una delle tre auto coinvolte avrebbe  imboccato la superstrada dalla complanare 
Marco Noce
Intervista su Videolina: aree idonee, servitù, rinnovabili

«Il Governo taglia fuori le Regioni: pronti a ricorrerre alla Consulta»

Il segretario del Pd Silvio Lai parla dell’ultimo decreto energia 
Nicola Scano
La vertenza

Protesta sospesa dopo l’incontro tra operai e ministra

Attesa per l’incontro a Roma: «Rilanciare subito Eurallumina»  
Antonella Pani
Turismo e fede

Piace il Cammino di Bonaria

I primi pellegrini in arrivo dalla Penisola: esperienza meravigliosa 
Marilena Orunesu
La storia

«Aiutatemi a riportare  a casa mio nipote: è in ospedale a Berlino»

Manuel Desogus è di Las Plassas,  ma da dodici anni vive in Germania 
Giovanni G. Scanu
Il premio

L’Oscar del business consegnato a Dubai alla sarda Valeria Petza

L’imprenditrice opera nell’immobiliare «Tecnologia e visione, vendo strategie» 
Giuseppe Deiana
Il caso

Trappola Atreju per il Campo largo

Conte invitato al dibattito, Schlein si ritira: la premier spacca Pd e M5S 