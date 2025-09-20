Auto in fiamme, disastro scampato 

Fiamme e gas: poteva essere una strage. Il rogo che nel cuore della notte di venerdì ha divorato un’automobile parcheggiata in via Tiepolo a Mulinu Becciu per poi avanzare inesorabile verso un altro mezzo in sosta e sfiorare le condutture del gas attigue era destinato a trasformarsi in un disastro con pochi precedenti in città. Solo il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio scongiurando il coinvolgimento di persone e salvando sia le altre vetture vicino all’incendio che forse l’intero rione, potenzialmente interessato da un’eventuale esplosione inevitabile se il fuoco avesse interessato le condutture del gas.

I soccorsi

La paura nel tranquillo quartiere periferico della città è scattata pochi minuti prima delle quattro del mattino di ieri. Una chiamata ai vigili del fuoco ha lanciato un allarme per un’auto parcheggiata in fiamme. All’arrivo di due squadre il rogo era talmente diffuso da aver già aggredito una vettura in sosta a fianco a quella da dove era scaturito l’incendio. Le fiamma erano altissime e incontrollate da essersi avvicinate alle condutture del gas che servono le forniture domestiche dei palazzi vicini.

All’arrivo dei soccorsi dalla caserma di viale Marconi l’enorme calore generato aveva già danneggiato le tubature lasciando ai vigili del fuoco solo pochi minuti prima di affrontare il peggio. Gli operatori con un'autopompa e il supporto di un'autobotte hanno prima delimitato l'area, spento le fiamme e quindi provveduto alla messa in sicurezza anche della tubazione della rete per la fornitura del gas di città, lesionata dall’incendio. Danni così gravi da richiedere anche l’intervento notturno di una squadra di tecnici della ditta di distribuzione del gas per il ripristino della tubazione coinvolta.

Appello

Le indagini per comprendere le origini del rogo sono ancora in corso, ma sui social è scattata comunque la caccia a eventuali responsabili. Un appello su Facebook del proprietario di una delle due auto coinvolte ha chiesto infatti l’aiuto di chiunque possa aver visto qualche movimento sospetto in piena notte. «Se qualcuno ha visto, parli», si legge online. «Se qualcuno avesse visto o sentito qualcosa si faccia avanti, per favore».

