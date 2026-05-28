Auto in fiamme, caccia ai colpevoli 

Auto in fiamme nella notte di ieri nella via 31 marzo a Monserrato col fuoco che ha raggiunto anche una seconda macchina parcheggiata sulla stessa corsia. I carabinieri della stazione di Monserrato hanno subito avviato le indagini: sembra accertata l’origine doloso del rogo con gli inquirenti che starebbero seguendo una pista precisa.

Tutto è accaduto verso l’una e trenta col fuoco che ha aggredito inizialmente solo una Smart, andata completamente distrutta. Le stesse fiamme come detto hanno raggiunto e danneggiato anche un seconda macchina.

Immediato l’allarme con l’arrivo dei carabinieri della stazione di Monserrato e dei Vigili del fuoco: il fuoco è stato immediatamente circoscritto e poi domato con i pompieri che hanno provveduto anche a mettere in sicurezza il sito.

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