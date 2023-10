Potrebbe essere stato un corto circuito a innescare l’incendio che nella notte fra domenica e lunedì ha distrutto una Citroen in via Gallura, a Bosa. Alcuni residenti hanno dato l’allarme intorno alle 2.30, immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Cuglieri e Macomer che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona. Sul posto anche i carabinieri di Macomer, sono in corso accertamenti ma l’origine più plausibile è quella accidentale.

