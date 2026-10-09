Auto in divieto di sosta nelle vie più strette

Il divieto di sosta? In molte strade di Quartucciu non viene rispettato. Succede soprattutto in quelle più interne, mentre nelle arterie principali la segnaletica viene rispettata. Chi transita nelle strade interne, solitamente di dimensioni ridotte, spesso si domanda come facciano a essere parcheggiate così tante auto in sosta vietata. I cartelli appositi non indicano neanche la dicitura “eccetto residenti”, e non sono tracciate nemmeno le strisce gialle che indicano che chi abita in zona, se munito di relativo contrassegno, può sostare. Perciò, la segnaletica di divieto è valida per tutti. Eppure, così non è.

Vari cittadini che abitano in zone dove questo problema non esiste storcono il naso. «Di per sé le strade interne sono già strette, in più sono parcheggiate anche molte macchine in divieto di sosta e questo rende più difficoltoso transitare senza dover stare attenti a non sfiorarle», lamenta Fabrizio Murtas, un residente di via Mandas, che aggiunge: «Mi domando perché ci sia così tanta tolleranza verso chi non rispetta la segnaletica». Paolo Farci, abitante di via delle Serre, condivide: «Spesso si tratta di persone che non risiedono neanche a Quartucciu e, vedendo che ce ne sono altre parcheggiate in questo modo, lo fanno anche loro, forse consapevoli di non rischiare alcuna multa». Tra le strade dove capita più spesso via Quartu, via Raffaele Piras e via Giofra.

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