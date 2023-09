Auto in divieto di sosta e transenne: pedoni a rischio 

Percorso ad ostacoli in via Vittorio Emanuele. Non bastavano le auto parcheggiate sopra il marciapiede, adesso a impedire il passaggio dei pedoni ci si mettono anche le transenne sistemate sotto un balcone pericolante.

Così l’unica scelta è passare in mezzo alla strada troppo stretta, con il rischio di essere messi sotto da un’auto. E pensare che la zona è frequentatissima da tante persone dirette verso piazza IV Novembre e verso piazza Dessì o anche nelle attività commerciali della zona che sono molto numerose tra macelleria, frutta e verdura e così via.

Purtroppo non è l’unica zona dove si verificano problemi di questo tipo. In città il fenomeno di lasciare le auto sopra i marciapiedi è frequente. Basta passare nel quartiere di Santo Stefano tra le vie Mercadante, Scarlatti e Boccherini, o in via Cilea dove il marciapiede è area di sosta da anni. E negli ultimi tempi si parcheggia persino sopra i marciapiedi di via Marconi all’incrocio con via Turati, senza porsi alcun problema. Inoltre è venuta a mancare un’arma importante contro la sosta selvaggia, che era lo street control. Presentato con grande enfasi, il suo utilizzo si è ridotto allo spazio di qualche mese. L’apparecchiatura, sistemata sopra le pattuglie dei vigili, riusciva a rilevare in tempo reale non solo il divieto di sosta ma anche le auto rubate e i veicoli senza assicurazione e revisione.

