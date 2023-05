Auto in cunetta, grave un 18enne 

Un guasto meccanico imprevedibile, l’auto che diventa ingovernabile e finisce la sua corsa in cunetta dopo diversi ribaltamenti. Quattro i ragazzi che si trovavano all’interno, uno è ricoverato nel reparto di Rianimazione.

In cunetta

L’incidente è avvenuto nella notte di domenica, verso le 3, nella circonvallazione di S’Istagnone, a Bosa Marina in direzione Turas. Una Fiat Panda con a bordo quattro ventenni stava procedendo normalmente quando, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della stazione di Bosa, si verifica un guasto meccanico con la rottura del semiasse di una ruota anteriore.L’auto diventa ingovernabile esce dalla sede stradale e finisce in cunetta ribaltandosi diverse volte. Uno dei ragazzi che era seduto nel sedile di dietro, a causa del forte impatto, è stato sbalzato dall’abitacolo finendo a diversi metri dalla Panda.

I soccorsi

Alle 3.15 sulla circonvallazione di S’Istagnone arriva una squadra dei vigili del fuoco che porta i primi soccorsi ai feriti e mette in sicurezza la strada. Subito dopo i carabinieri e tre ambulanze medicalizzate. Tre ragazzi, due ventenni e uno di 18 anni , vengono trasportati all’ospedale di Oristano. Il quarto invece, che ha 18 anni, è stato portato a Sassari. Ed è proprio quest’ultimo, quello che per l’impatto aveva distrutto il vetro posteriore, che desta le maggiori preoccupazioni: è ricoverato in Rianimazione. Dei tre trasportati a Oristano invece, uno è stato dimesso ieri mattina, un altro ha riportato la frattura di una spalla e l’ultimo invece una lesione alla milza.