Auto in cunetta, giovane gravissimo 

Inviata

Santu Lussurgiu. Nella scarpata, fra i cespugli si intravedeva un’auto. All’interno, un ragazzo immobile e privo di sensi. Una scena drammatica ieri mattina sulla Provinciale che da San Leonardo porta a Macomer: il 21enne, originario di Santu Lussurgiu, è volato in cunetta con la sua Volkswagen Polo rimanendo intrappolato nell’abitacolo. Soccorso dal 118, è stato trasferito all’ospedale, dove è ancora ricoverato in gravissime condizioni.

Lo schianto

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, il giovane ha perso il controllo dell’auto all’altezza di una curva. Al momento non sono state ancora chiarite le cause, fra le ipotesi c’è quella del colpo di sonno, di un malore oppure la presenza improvvisa di un animale che potrebbe aver indotto il 21enne a una manovra brusca per evitarlo. Di certo l’auto, in località Proccheddu, è volata oltre il guard rail, si è ribaltata e il ragazzo è rimasto bloccato al posto di guida fino a quando altri automobilisti di passaggio hanno notato l’utilitaria, rovesciata su un lato e semi nascosta dalla fitta vegetazione.

L’allarme

Erano circa le 7.30 quando sono partite le richieste di soccorso (ma l’incidente potrebbe essere accaduto anche prima). Sulla Provinciale sono arrivate le ambulanze del 118 ma è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta e di Macomer per estrarre il giovane dall’auto. I pompieri hanno dovuto tagliare le lamiere della Volkswagen per poter affidare il ferito alle cure dei sanitari. Le condizioni sono sembrate subito molto gravi, è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso ma sembra che in quel momento non ci fossero mezzi disponibili così si è deciso di trasferire il ragazzo in ambulanza al San Martino di Oristano, dove ha subito un delicato intervento chirurgico. Ora il 21enne è ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata.

I pericoli

Sulla Provinciale sono intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e cercato di ricostruire la dinamica dell’incidente su una strada piuttosto pericolosa. La Provinciale 20 è stretta, costellata da tantissime curve e con scarsa illuminazione e segnaletica. Ma ad aumentare i rischi è la presenza di animali incustoditi che spesso vagano in mezzo alla carreggiata o che sbucano all’improvviso dopo le curve. Anche ieri mattina sia sulla strada che porta a San Leonardo che in quella per Santu Lussurgiu sono state segnalate alcune vacche e vitellini, e un gregge al pascolo sulla Provinciale.

RIPRODUZIONE RISERVATA