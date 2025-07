Auto in condivisione al posto del bus 

Il treno non passerà più nel Sulcis Iglesiente per un anno e mezzo ma sono tante le persone che hanno fatto buon viso a cattivo gioco sperando di trovare soluzioni alternative ai pullman del servizio sostitutivo. Tra questi ci sono i promotori del “carpooling” ovvero un servizio di auto in condivisione, molto attivo nel nord Italia e nel resto d’Europa, che permette di affrontare il viaggio con auto private dividendo le spese.

I disagi

Il servizio treni che attualmente è stato sostituito dall’Arst, con una grossa quantità di corse, con mezzi nuovi e ulteriore personale. Ma gli orari di partenza e arrivo diversi e i tempi di percorrenza aumentati di oltre 30 minuti rispetto al percorso in treno, non soddisfano i pendolari. Come Roberto Zucca di Carbonia, che viaggia da e verso il Cagliari per lavoro e ha voluto lanciare una proposta sui social. «Perché non mettere in piedi un sistema di Carpooling anche nel Sulcis? I nuovi viaggi in pullman fino a Decimomannu e poi in treno a Cagliari, per complessivi 90 minuti circa, saranno nel lungo periodo un problema – dice – sono sicuro che molti saranno costretti ad usare un servizio alternativo. Da cui l’idea della condivisione del mezzo con più persone». Il servizio è già offerto da alcune App in cui ci si registra e si possono proporre posti auto per determinate destinazioni o cercare direttamente un posto auto. «Mi è capitato di usufruire di questo servizio quando stavo a Milano – continua Zucca – e anche per fare la tratta da Sassari a Cagliari. Potrebbe essere una bella idea anche da noi».

Primi passi

In questi giorni c’è già stato qualche tentativo di offrire posti auto per il capoluogo su una App di Carpooling allo stesso prezzo del servizio pubblico o poco più da parte di Gianluca Dessi di Musei: «rovo che sia un servizio molto utile che utilizzo per spostamenti di vari motivi, – spuega – mettere a disposizione i posti liberi in auto mi permette di ottimizzare i viaggi, recuperando parte delle spese del gasolio. C’è anche l’aspetto positivo della socializzazione, durante il viaggio si scambiano due chiacchiere, si conoscono persone nuove. Il viaggio diventa più leggero e piacevole» Dessì ha utilizzato il servizio anche come passeggero: «Posso dire che è una soluzione molto pratica, in più, è una scelta utile anche dal punto di vista ambientale: condividere l’auto significa avere meno veicoli in circolazione e quindi meno traffico e meno emissioni. Insomma, è un servizio che fa bene a tutti». Si dive pronto a sperimentare il viaggio condiviso anche Cristian Mulas, carrozziere di Carbonia che lavora a Cagliari: «Con questi nuovi orari il ritorno a casa per me diventa quasi impossibile, con tempi lunghissimi, sarei disposto a viaggiare in condivisione con altri lavoratori e studenti, ma fino ad oggi non ero a conoscenza di questo genere di servizi». Anche se c’è chi ha qualche dubbio: «Non trovo che questo servizio offerto da alcune App, sia economicamente sostenibile per uno studente pendolare quotidiano – dice Maura Mascia, studentessa - anche perché, con le riduzioni previste per gli studenti, il trasporto pubblico resta, almeno sulla carta, la soluzione più conveniente».

RIPRODUZIONE RISERVATA