Auto in coda e disagi per una perdita idrica 

Code e disagi ieri mattina in via del Fangario, all’ingresso della città, per una imponente perdita idrica che ha reso necessario l’intervento degli agenti della Polizia Locale e delle squadre del pronto intervento di Abbanoa.

L’intervento urgente sulla condotta è stato reso necessario a causa di una rottura della tubazione. «I tecnici», si legge in una nota del Gestore idrico, «hanno proceduto con le operazioni di rete che consentono di garantire l’erogazione con le condotte secondarie e restringere la zona interessata da eventuali cali di pressione e temporanee interruzioni esclusivamente alla via interessata». Disagi solo per alcune attività commerciali della zona e per il traffico. I lavori, vista la complessità del guasto, verranno completati solo oggi. «L’erogazione sarà ripristinata in anticipo», conclude Abbanoa, «qualora l’intervento dovesse richiedere tempi minori rispetto a quanto preventivato». (fr.pi.)

