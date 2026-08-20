Auto in cenere nella notte per un cortocircuito 

Notte di paura in via Caprera, a Oristano, dove intorno alle 3.15 una Volkswagen Polo parcheggiata lungo la strada è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme.

Il rogo, divampato nel cuore della notte, ha svegliato e allarmato numerosi residenti e ha coinvolto anche un’altra auto, una Opel Astra parcheggiata nelle vicinanze. La Polo appartiene a un residente della via ed era stata acquistata soltanto di recente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Oristano, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Poco dopo sono arrivati anche i carabinieri, impegnati negli accertamenti per ricostruire l’origine dell’incendio. Dai primi elementi raccolti, non si tratta di una auto elettrica e l’ipotesi più probabile sarebbe quella di un cortocircuito magari innescato dalle alte temperature di questi giorni. L’intervento e le successive operazioni di verifica sono proseguiti per diverse ore.

Nell’Oristanese non è il primo episodio dell’estate, a luglio altri due incendi avevano interessato veicoli in sosta a Mari Ermi e nel parcheggio dell’area archeologica di Santa Cristina, a Paulilatino. ( m. t. )

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