Auto in cenere, il rogo è doloso 

Erano le 3.10 quando i vigili del fuoco di Tortolì sono accorsi in via Campidano. «C’è un incendio auto». Sono state queste le parole della persona che ha lanciato l’allarme al centralino del comando provinciale. Quando le squadre sono arrivate sul posto hanno domato le fiamme che avevano avvolto la Peugeot 308, in uso a Mattia Corongiu, 22enne disoccupato di Tortolì, senza però riuscire a evitare che le stesse la bruciassero completamente. Il loro intervento si è concluso con la bonifica dell’area. Pochi dubbi sulla matrice dolosa del rogo divampato nella notte tra lunedì e ieri. Una colonna di fumo denso si è levata sul quartiere di Zunturinu, a pochi passi dalla centralissima via Monsignor Virgilio, a quell’ora semivuota. Gli attentatori sono entrati in azione pochi istanti dopo le 3, raggiungendo l’auto in sosta in uno spiazzo esterno all’area parcheggi del supermercato Conad di via Marmilla. Da lì è un attimo raggiungere la circonvallazione sud. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Lanusei che hanno informato l’autorità giudiziaria e avviato le indagini per risalire al responsabile del raid. I militari hanno sentito i titolari dell’utilitaria e messo a verbale i loro racconti. Potrebbero rivelarsi preziose per lo sviluppo dell’attività investigativa le immagini delle videocamere installate nel quartiere, soprattutto quelle del supermercato che monitorano il piazzale antistante il negozio. Ciascun frame potrebbe garantire elementi utili a ricostruire eventuali presenze in quei precisi momenti intorno alla macchina presa di mira dagli incendiari.

