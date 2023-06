Auto in cenere, avvocato nel mirino 

Il secondo messaggio è ancora più diretto del precedente. Qualcuno domenica notte lo ha scritto col fuoco distruggendo l’auto dell’avvocato Massimiliano Atzori, 54 anni originario di Bosa ma da qualche tempo residente a Suni. I vigili del fuoco non hanno dubbi sull’origine dolosa del rogo, sull’episodio indagano i carabinieri di Bosa.

L’allarme

È stato il legale ad accorgersi di quanto stava accadendo sotto la sua casa, dove aveva parcheggiato la sua Sportage Kia. «Era circa mezzanotte quando abbiamo sentito una forte esplosione – racconta Atzori – mi sono affacciato e ho visto l’auto in fiamme». A quel punto è stato lanciato l’allarme, in via Martiri della libertà sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Macomer che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme che hanno completamente distrutto l’auto.

Le indagini

I vigili hanno messo in sicurezza l’area e subito dopo sono iniziati gli accertamenti di polizia giudiziaria per cercare di risalire alle cause che hanno causato l'innesco. I rilievi e le verifiche hanno permesso di trovare alcune tracce ed elementi che dimostrano l’origine dolosa dell’incendio. In via Martiri della libertà sono intervenuti anche i carabinieri di Bosa che hanno avviato le indagini per cercare di individuare i responsabili dell’atto intimidatorio. I militari dovranno verificare la presenza di eventuali filmati di videosorveglianza, nel frattempo hanno sentito a lungo l'avvocato Atzori che ha presentato la denuncia.

Le reazioni

«Non posso commentare quanto accaduto, ci sono indagini in corso» ha ripetuto l’avvocato molto conosciuto in tutta la Planargia. Atzori oltre alla professione di legale, insegna e svolge l’attività di amministratore di condominio per diversi stabili a Bosa. Adesso i carabinieri dovranno cercare qualsiasi elemento utile per fare chiarezza sull’episodio, per capire se è legato all’attività professionale dell’avvocato e se in qualche modo può essere riconducibile all’attentato che Atzori aveva subito circa un anno e mezzo fa, quando era stata data alle fiamme l’auto. «Esprimiamo massima solidarietà – ha commentato il sindaco Massimo Falchi – è un fatto grave e ci auguriamo che al più presto vengano individuati i responsabili».

RIPRODUZIONE RISERVATA