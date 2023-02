Auto-imprenditori, al via i progetti a Pirri e Sant’Elia 

Un investimento da un milione e 200mila euro per finanziare 15 progetti di auto-imprenditorialità dei cittadini in grado di generare valore e migliorare la qualità della vita a Pirri e Sant’Elia. Iniziative «volte all’attivazione di servizi a impatto sociale» che possono contare su contributi a fondo perduto tra 20 e 60mila. Ecco le linee portanti di “Contatto-Accendiamo le idee”, progetto promosso dal Comune e cofinanziato dall’Unione europea nell’ambito del Programma Pon Città metropolitane 2014-2020.

«I soggetti più fragili di Pirri e Sant’Elia», afferma l’assessora alle Politiche Sociali Viviana Lantini, «sono particolarmente esposti all’esclusione sociale, per fattori sia soggettivi che oggettivi. Rischio di povertà, deprivazione materiale, dispersione scolastica e bassa intensità lavorativa sono alcune delle cause». In questo contesto, «tutte le azioni del progetto Contatto, dedicato alla riqualificazione dei due quartieri, sono orientate alla raccolta delle esigenze e delle istanze sociali degli abitanti». Dagli incontri pubblici, aperti a tutta la popolazione con una metodologia partecipata, scaturirà una progettazione in “co-design” di nuovi servizi di innovazione sociale. Contatto – Accendiamo le idee” si rivolge a chi vive e opera a Cagliari ed è interessato a mettersi in gioco per il proprio territorio e la propria comunità. È impostato con lo scopo di far emergere, intercettare e sostenere nuove idee di servizi provenienti dagli stessi abitanti del territorio, negli ambiti di cultura, sport, inclusione e coesione sociale, tempo libero e inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è di promuovere l’auto-imprenditorialità, creando un affiancamento all’operatività ordinaria dei Servizi sociali del Comune di Cagliari e delle organizzazioni del Terzo eettore coinvolte. Un obiettivo da perseguire col supporto delle società partner del progetto: Avanzi, aIcube, la Carovana e Sardarch, realtà da anni attive nel settore della sostenibilità attraverso l’innovazione sociale.

Sono previsti da subito incontri aperti al pubblico: mercoledì alle 17 appuntamento alla Mem, in Via Mameli 164. Gli altri incontri sono previsti per il 15, 29 e 30 marzo, sempre alla Mem, sempre alle 17. Seguirà un avviso per individuare i progetti meritevoli (tra aprile e giugno), a cui farà seguito la vera e propria fase di accompagnamento dei soggetti finanziati. «Questa iniziativa promuove la cittadinanza attiva e il protagonismo dei soggetti locali», spiega Linda Cossa, project manager, «mettendoli nella condizione di esprimere la propria domanda di attivazione nei confronti della città e del contesto in cui vivono».

RIPRODUZIONE RISERVATA