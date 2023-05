Auto ibrida in fiamme, rogo domato dopo 4 tentativi 

Auto in fiamme ieri notte in via Togliatti a Nuoro, dove è stata semidistrutta una macchina Renault Captur ibrida. Secondo gli accertamenti effettuati dagli investigatori dei vigili del fuoco intervenuti immediatamente sul posto si è trattato di autocombustione: il rogo si è sviluppato dal cofano posteriore dove sarebbe contenuto il pacco batteria del veicolo ibrido. Danni importanti sono stati riportati al mezzo di proprietà di una dottoressa. Per ben quattro volte i vigili del fuoco sono dovuti intervenire perché le fiamme alimentate dalla reazione chimica della batteria, quando parevano ormai spente, hanno improvvisamente ripreso vigore.

