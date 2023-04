Auto fuori strada, una donna ferita finisce in ospedale 

Una ferita, non grave, e un’auto semidistrutta. È il bilancio di un incidente avvenuto poco prima delle 15 di ieri lungo la strada Provinciale 7, nei pressi di Monastir. Una donna di Villacidro, Alessandra Muscas, 36 anni, al volante della sua autovettura stava percorrendo la strada che collega Monastir a Villasor e il Villacidrese, quando ha perso il controllo del veicolo uscendo di strada e ribaltandosi. Immediati i soccorsi. I vigili del fuoco del comando di Cagliari, intervenuti sul posto, hanno estratto la donna dall’abitacolo della vettura per poi affidarla ai sanitari del 118, che hanno trasportato la ferita al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari.

Le condizioni di Alessandra Muscas, nonostante il codice rosso assegnato, sarebbero fortunatamente meno gravi di quanto temuto in un primo momento: ha riportato diversi traumi, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. Per consentire le operazioni di soccorso la provinciale è stata temporaneamente interdetta al traffico. Ii vigili del fuoco hanno provveduto anche alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale, mentre per i rilevi per stabile la causa dell’indicente, che non ha coinvolto altri automezzi, hanno lavorato i carabinieri di Dolianova. (i. pil.)

RIPRODUZIONE RISERVATA