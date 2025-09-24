Auto fuori strada, un ferito grave 

Un uomo originario di Arbus è rimasto gravemente ferito nella tarda serata di martedì in un incidente avvenuto sulla strada provinciale 78, tra Carbonia e Perdaxius.

Orlando Statzu di 45 anni, è attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sirai di Carbonia. La sua auto, una Seat Leon, è uscita di strada abbattendo alcune piante e terminando la corsa fuori carreggiata. L’uomo è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo.Alcuni automobilisti hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Carbonia (che hanno provveduto a estrarre il ferito dall’auto) e il personale del 118 della Sulcis Emergenze.

Le condizioni di Orlando Statzu sono apparse subito molto gravi. Dopo le prime cure sul posto, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Narcao, per i rilievi del caso. (f. m.)

