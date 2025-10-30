VaiOnline
Donigala.
31 ottobre 2025

Auto fuori strada sulla 292, un ferito 

La strada bagnata potrebbe essere all’origine di due incidenti stradali accaduti ieri alle porte della città. Due persone sono rimaste ferite ma le loro condizioni non sembrano preoccupare i medici.

L’incidente più serio è avvenuto a metà mattina lungo la strada Statale 292 all’ingresso della frazione di Donigala. Un automobilista ha perso il controllo della propria utilitaria ed è finito fuori strada. Immediato l’allarme, sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta. I vigili hanno liberato il conducente che era rimasto intrappolato nell’abitacolo e poi lo hanno affidato subito ai soccorritori del 118; dopo le prime cure sul posto, è stato trasferito in codice giallo al San Martino. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale.

L’altro incidente si è verificato invece sulla Statale 131, all’altezza del bivio per Fenosu. Una donna ha perso il controllo della sua Volkswagen finita poi contro il guardrail. Sul posto l’ambulanza del 118 che ha trasferito la donna al Pronto soccorso e gli agenti della Polizia stradale che hanno effettuato i rilievi. Durante la fase dei soccorsi, il traffico ha subito un rallentamento.

