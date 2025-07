Auto fuori strada nella bretella lungo la Statale 

Nuovo incidente sulla bretella realizzata per bypassare il tratto della Strada statale 195 interessato dai lavori di demolizione e di ricostruzione dei ponti sui fiumi San Girolamo e Masone Ollastu. Un’auto è uscita fuori strada nella pericolosa curva a gomito.

L’incidente, per fortuna senza gravi conseguenze per il conducente della vettura, dimostra ancora una volta la pericolosità della deviazione realizzata dall’Anas in seguito all’apertura del cantiere nella zona. Giampaolo Agri, residente a Torre degli Ulivi, è stato facile profeta, visto che sin dal giorno dell’apertura chiede la messa in sicurezza di quel tratto di strada: «Quella curva a gomito, dove oltre tutto l’asfalto è franato, aveva già causato nei mesi scorsi l’uscita di strada di un camion. Quella bretella presenta diverse insidie, le auto in curva rischiano costantemente di scontrarsi frontalmente, se poi aggiungiamo l’assenza dell’illuminazione notturna, è facile capire come ogni giorno chi la percorre rischia di essere coinvolto in un incidente. Il tratto peggiore è di sicuro quello in cui è presente una curva a gomito, proprio la stessa teatro già di due incidenti stradali: ci chiediamo cos’altro debba accadere prima che qualcuno si decida a rendere sicura la viabilità di quella zona». (i. m.)

