Auto fuori strada, muore una giovane 

Tragico bilancio per un incidente stradale avvenuto alle porte di Carbonia nella notte tra venerdì e sabato: è morta una cittadina rumena di 27 anni, Andreea Gabriela Teleki,da tempo residente nella città del carbone, sposata e madre di un bambino di 6 anni che viaggiava nella stessa auto e che, per fortuna, si è salvato.

Fuori strada

Lo schianto è avvenuto intorno alla mezzanotte in un rettilineo senza illuminazione sulla provinciale 78 bis, la strada che dal Basso Sulcis conduce alla statale 126: l’automobile, un’Alfa 156 sulla quale viaggiava la donna seduta nel sedile accanto al marito Marian Pauta di 32 anni (anche lui rumeno), è finita fuori strada e lei è stata sbalzata all’esterno dell’abitacolo. L’auto ha terminato la sua corsa in mezzo alla macchia mediterranea, in un campo alcuni metri più in basso rispetto al manto stradale, andando a scontrarsi contro una quercia che è stata spezzata dall’impatto. Il tratto stradale risulta privo guardrail e si trova poco distante dal cavalcavia della statale 126.

I soccorsi

L’allarme è scattato subito dopo e sul posto è prontamente giunto il personale 118 della Sulcis Emergenze e della Solki Soccorso: ha tentato invano di rianimare la donna a bordo strada. All’arrivo dell’ambulanza medicalizzata dell'ospedale Sirai, il medico non ha potuto fare latro che constatarne il decesso. Il figlio di 6 anni della coppia non avrebbe riportato lesioni ma è stato comunque trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari per accertamenti di rito e, nella giornata di ieri, è stato raggiunto dal padre. Sul mezzo anche un altro passeggero, Ivano Demurtas cinquantatreenne di Carbonia, uscito da solo dall’auto e apparentemente illeso che tuttavia è stato trasportato all’ospedale Sirai per accertamenti medici insieme all’autista.

Le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo sono ancora da accertare. L’autista e il passeggero, in forte stato di shock, non sono stati in grado di ricostruire interamente la dinamica dei fatti, tanto che si ipotizza una sterzata repentina per evitare un improvviso ostacolo, soprattutto in considerazione del fatto che la zona è frequentata da animali selvatici.I vigili del fuoco di Iglesias, giunti sul luogo dell’incidente, hanno illuminato la zona alla ricerca di eventuali altre persone coinvolte. Sul luogo era inoltre presente la radiomobile dei carabinieri di Carbonia per i rilievi di rito che potranno essere utili per chiarire i fatti.

RIPRODUZIONE RISERVATA