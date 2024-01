Auto fuori strada, muore una 35enne 

Stava andando a Sadali per assistere al tradizionale rito de su fodagoni di San Sebastiano. Per motivi tutti ancora da accertare Daniela Allegretti, 35 anni, di Milis, piccolo centro nella provincia di Oristano, ha perso il controllo della sua vettura ed è finita fuori strada. Le sue condizioni di salute sono apparse subito gravi. Gli automobilisti di passaggio hanno immediatamente chiesto aiuto al 118, sul posto sono arrivati i volontari dell’associazione Rosso soccorso della medicalizzata di Isili che hanno contattato l’elisoccorso.

L’incidente

Daniela Allegretti è morta proprio sull’elicottero che avrebbe dovuta portarla verso l’ospedale Brotzu di Cagliari, si sono rilevati inutili tutti i tentativi di rianimarla: il decesso è arrivato per arresto cardiaco

Il fatto è accaduto tra Isili e Villanova Tulo. Sono stati i carabinieri della Compagnia di Isili a eseguire i rilievi e ad accertare che Daniela Allegretti è finita fuori strada senza che siano stati coinvolti altri veicoli.

Un malore, un ostacolo improvviso, oppure il sole basso sono tra le cause che i carabinieri stanno vagliando, da inserire nel rapporto che verrà inviato oggi alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Cagliari.

Il tragico incidente si è verificato nel primo pomeriggio (alle 14). Sono andati avanti per ore i rilievi dell’incidente da parte dei militari dell’Arma, mentre la notizia ha rattristato la comunità di Isili che si stava preparando per la festa di San Sebastiano e poi ha raggiunto Milis, lasciando sgomenti gli abitanti.

La vittima

Daniela Allegretti era una artista molto conosciuta nell’Oristanese e non solo, visto che i suoi cestini ispirati alla tradizione sarda ma rivisitati in chiave moderna sono stati esposti in moltissimi centri culturali dell’Isola. Da un anno aveva rallentato la sua produzione, ma le sue creazioni erano comunque ancora molto richieste dagli appassionati cultori dell'artigianato artistico nell’Isola.

Da sempre appassionata di tradizioni sarde, Allegretti probabilmente stava andando a Sadali proprio per dare nuova linfa alla sua celebrata vena artistica. Non poteva immaginare che quel viaggio di piacere sarebbe finito in tragedia .

