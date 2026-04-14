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Uta.
15 aprile 2026 alle 00:17

Auto fuori strada, muore un ventunenne 

Il giovane di Assemini era con un amico su una Panda rubata ieri a Quartu 

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La tragedia attorno alle 20,45, in via Sant’Ambrogio, a Uta, la strada che si percorre per uscire dal paese e raggiungere la Provinciale 2. A bordo di una Fiat Panda – stando a quanto emerge dalle prime ricostruzioni dei carabinieri – c’erano due ragazzi di Assemini poco più che ventenni. Il conducente dell’utilitaria ha perso il controllo del mezzo che ha sbandato sull’asfalto. La vettura si è schiantata sul guardraill, strappandolo. L’urto è stato violentissimo. L’automobile ha continuato la sua corsa andando ad danneggiare un albero di ulivo e ha finito la sua corsa in una cunetta. Un giovane è stato sbalzato dalla vettura: Michele Murgia, 21 anni, è apparso in gravissime condizioni. Ferito e privo di sensi a terra anche Riccardo Mascia, 23 anni.

I soccorsi

Sono stati gli automobilisti di passaggio a fermarsi per prestare i primi soccorsi e per chiamare il 118 e i carabinieri. Sul posto sono arrivati le ambulanze India 19, della Misericordia di Decimomannu, dei volontari di Villaspeciosa e la Mike 65. Quindi i vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias e i carabinieri della stazione di Uta, della stazione di Decimomannu e del radiomobile di Iglesias.

Gli specialisti del118 hanno cercato di rianimare Michele Murgia, purtroppo per il ventunenne di Assemini non c’è stato niente da fare: il suo cuore non ha ripreso a battere, è morto nell’ambulanza che avrebbe dovuto portarlo in un ospedale. Riccardo Mascia è stato trasportato in codice rosso al Policlinico di Monserrato, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I rilievi

Le indagini affidate ai carabinieri della stazione di Uta dovranno accertare l’esatta dinamica dell’incidente e anche chi fosse alla guida della Fiat Panda finita fuori strada. Colpa dell’asfalto viscido per l’umidità? Oppure l’alta velocità ha tradito uno dei due amici ventenni che era alla guida della Panda? Gli inquirenti poi dovranno ricostruire la serata dei due giovani asseminesi: stando alle prime risultanze, investigative, l’auto era stata rubata nel pomeriggio a Quartu Sant’Elena. Un particolare che rende ancora più assurdo il tragico incidente.

Qualcuno nell’immediatezza del fatto ha anche segnalato la presenza di un terzo passeggero nella Fiat Panda, che sotto choc si sarebbe dato alla fuga. Ma la notizia non ha trovato per ora conferma da parte dei carabinieri.

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