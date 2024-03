Auto fuori strada, muore a 23 anni: Guspini sotto choc 

Era uscito da casa alle 6,30 felice e pieno di vita: ci è ritornato alle 12,30 dentro una bara. La famiglia ha voluto così: meglio tenerlo in casa, almeno per l’ultimo giorno, anziché lasciarlo da solo nella camera mortuaria del cimitero. Una notte e un giorno in più per cercare il modo di dire addio a un ragazzo di 23 anni.

Si chiamava Emanuele Fanari ed era di Guspini, il giovane morto ieri all’alba in un incidente stradale al chilometro 96,500 della Statale 126: in prossimità dell’incrocio con la provinciale per Pabillonis, località di Murta ‘e Canna, la sua Peugeot 206 è finita fuori strada, travolgendo un cartello stradale di pericolo e finendo nei campi, dove si è ribaltata più volte senza lasciargli scampo. Ancora da stabilire le cause: manovra sbagliata o velocità sostenuta, colpo di sonno o malore. Sull’asfalto, nessun segno di frenata.

Soccorsi e rilievi

Emanuele Fanari viaggiava solo e si stava recando a Marrubiu, in una discoteca. Pare che avesse appuntamento con la fidanzata, Dolores Muscas, di Villacidro. Per lui non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sul posto l’ambulanza “La coop Guspini 118 emergenza soccorso” assieme alla medicalizzata Mike 80 di San Gavino e i carabinieri della radiomobile di Villacidro e della Stazione di Pabillonis. L’auto era ribaltata su un campo adiacente alla strada statale e quasi nascosta dalla vegetazione. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo, rimasto intrappolato tra le lamiere. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Famiglia sconvolta

La notizia dell’incidente ha fatto il giro di Guspini. Durante la messa del mattino il parroco don Claudio Marras l’ha annunciato ai fedeli che ancora non ne erano al corrente. Tutti sono rimasti increduli. Il clima festoso della Domenica delle Palme è stato spazzato via.

Parenti e amici stretti si sono ritrovati in via Marconi, dove Emanuele abitava insieme ai genitori. A metà mattina è arrivato da Villacidro don Angelo Pittau, che a Guspini fu parroco ed ebbe proprio Emanuele come chierichetto. Impossibile anche per lui trovare parole di conforto per i genitori: il massimo che si poteva fare era chinarsi sul dolore di mamma Ivana, 63 anni, attiva nella vita della parrocchia e nell’organizzazione della Via Crucis, e di babbo Tonino, 68 anni, a lungo al lavoro nel caseificio L’Armentizia. Si è temuto per lui, che quindici anni fa ha subito un intervento a cuore aperto.

A mezzogiorno a mezzo l’auto funebre dell’agenzia Serpi è arrivata in via Marconi, dove c’era una piccola folla in attesa. Quando gli addetti hanno aperto il portellone posteriore e hanno tirato fuori la bara nessuno ha fiatato: un silenzio denso di dolore ha accompagnato il passaggio della cassa di legno chiaro dal cofano dell’auto alla casa dove Emanuele è cresciuto, diventando un giovane uomo pronto ad andare incontro a un futuro che invece non c’era.

Impietriti il fratello e la sorella di Emanuele, Giuseppe e Stefania, incapaci di accettare il fatto che il piccolo di casa non c’è più. L’altra sorella, Rita, è rimasta a Torino, dove vive: impossibile trovare un volo per la Sardegna, ieri. Arriverà oggi, e domani parteciperà al funerale, alle 15,30 nella chiesa di San Nicolò.

Il cordoglio

Toccante il ricordo di Davide Ruggeri, titolare dell’azienda di materiali per l’edizilia dove Emanuele lavorava come magazziniere: «Eri così giovane ma così gentile e disponibile. Era difficile sentire un no da parte tua. Eri pronto a dare il tuo contributo sempre e non ti tiravi mai indietro. In azienda lascerai un vuoto incolmabile. Sei stato l’esempio del sacrificio e della disponibilità. Perché sapevi che prima di chiedere, bisognava dare».

«Era un bravo ragazzo», ha commentato il sindaco Giuseppe De Fanti: «Esprimiamo profondo cordoglio da parte della cittadinanza alla famiglia». Filippo Usai, giovane consigliere comunale: «Non si può perdere la vita così, nel bel mezzo della giovinezza, con mille idee, mille progetti, tante prospettive e speranze spazzate via».

