Auto fuori strada: muore 49enne 

È volato fuori dalla carreggiata schiantandosi oltre il guardrail della Provinciale 65, poco fuori dal centro abitato di Guspini. Attilio Mocci, pastore guspinese di 49 anni, è morto così ieri sera poco dopo le 18: inutile l’intervento tempestivo dei soccorsi, l’impatto per l’uomo è stato troppo violento.

La dinamica

A eseguire i rilievi e ricostruire l’accaduto sono stati i carabinieri della stazione del paese. In base alle prime notizie Mocci era diretto verso il paese per festeggiare il compleanno del figlio. Per cause ancora in fase di accertamento, il 49enne ha perso il controllo dell’auto sbandando, invadendo la corsia opposta e uscendo dalla carreggiata della Provinciale che conduce al borgo di Sant’Antonio di Santadi per finire la sua corsa contro un ponticello in cemento. Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco del comando di Sanluri. Per l’uomo, tuttavia, non c’era più nulla da fare. Le operazioni di recupero del corpo e del mezzo sono andate avanti per più di un’ora, mentre la tragica notizia correva di casa in casa nel paese del Linas. Il traffico è stato chiuso a lungo per consentire l’intervento delle squadre di soccorso e la viabilità dirottata su vie alternative.

Alto rischio

L’incidente di ieri è solo l’ultimo di una lunga serie avvenuta nel corso degli anni lungo la pericolosa strada che porta verso il litorale e alle numerose aziende agricole della zona al confine con Arbus. Lungo il percorso manca tutta la segnaletica orizzontale, non ci sono paletti rifrangenti che segnino il limite della carreggiata e numerosi cartelli stradali sono danneggiati e, in alcuni casi, abbandonati in cunetta.

Il precedente

A testimoniare i numerosi sinistri stradali sono anche i segni lasciati dall’impatto delle auto contro il guard rail. Solo 15 giorni fa un altro incidente è avvenuto non molto lontano dal luogo in cui ieri ha perso la vita Attilio Mocci: quel giorno a scontrarsi frontalmente erano stati un suv e una moto.

