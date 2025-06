Auto fuori strada, muore 23enne 

Tragedia della strada ieri a Nuraminis, dove un ragazzo di nazionalità marocchina ha perso la vita, ed un amico che viaggiava con lui è rimasto ferito in modo grave. Ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio lungo la strada che collega Nuraminis con Samatzai. A perdere la vita è stato Achraf Chamsi, 23 anni, residente a Ortecesus.

L’incidente

Al volante di una Audi A3, il giovane percorreva la Sp 33 in direzione Nuraminis. Al chilometro 2 la tragedia. Achraf Chamsi avrebbe perso il controllo della vettura, che è sbandata prima sulla sinistra e poi di nuovo verso la corsia di marcia, per poi finire fuori strada in una scarpata di alcuni metri. Inutile il tentativo del giovane (sull’asfalto erano visibili si segni di una frenata) di mantenere la vettura sulla carreggiata. Non erano ancora le 18, quando a Pauli Mannu, una località a ridosso della Provinciale, a qualche decina di metri da un hotel e da un’area di servizio, è andato in scena il dramma. A prestare i primi soccorsi alcuni automobilisti e gli ospiti del vicino albergo. Achraf Chamsi in seguito all’urto è stato scaraventato fuori dell’abitacolo, mentre l’amico che viaggiava con lui, un 18 enne anch’egli di nazionalità marocchina, è rimasto imprigionato all’interno dell’auto ed è stato liberato dal vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri. Tempestivo l’intervento del 118, giunto sul posto con due ambulanze.

I soccorsi

Per Achraf Chamsi non c’è stato purtroppo nulla da fare. I medici che hanno raggiunto il luogo dell’incidente anche con l’eliambulanza, hanno tentato a lungo di rianimare il giovane. L’amico che viaggiava accanto a lui, dopo le prime cure, è stato trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari, da dove sono sopraggiunte notizie rassicuranti sul suo stato di salute. Toccante la scena di dolore dei genitori della vittima (tutti parte di una comunità di una numerosa, e integrata, comunità di nordafricani residenti nella Trexenta) davanti al corpo senza vita del figlio. Sul posto i carabinieri delle stazioni di Villasor, Samassi e Nuraminis che hanno effettuato i rilievi di legge e controllato il traffico. Restano ancora chiarire le cause dell’incidente.

