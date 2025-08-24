Auto fuori strada,  grave un ragazzo di San Vero Milis 

Una sbandata chissà per quale motivo, l’auto si ribalta più volte e finisce la sua corsa fuori strada. Dentro quella Fiat Grande Punto una coppia, fratello e sorella, di San Vero Milis: lui adesso si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Brotzu di Cagliari, lei invece al San Martino di Oristano.

L’incidente è avvenuto ieri, poco dopo le 3, sulla strada Statale 292, nel tratto tra le borgate marine di S’Archittu e Santa Caterina, a ridosso di dove un tempo sorgeva la discoteca Menhir. Quando l’auto ha finito la corsa in cunetta il ragazzo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

La richiesta di soccorso è arrivata alla sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Oristano; sul posto, nel giro di pochi minuti, una squadra inviata dal distaccamento di Cuglieri che ha immediatamente provveduto a prestare i primi soccorsi ai due ragazzi e a mettere in sicurezza la Fiat Grande Punto.

Subito dopo è arrivata anche un'ambulanza del 118 e le forze dell’ordine. I medici hanno trasportato il ragazzo prima all’ospedale di Oristano insieme alla sorella (ferita lievemente), ma viste le condizioni critiche è stato poi trasferito a Cagliari.

Le forze dell’ordine invece hanno effettuato i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente.

RIPRODUZIONE RISERVATA