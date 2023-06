Auto fuori strada, grave un bimbo  

In poco più di sei ore due incidenti in città. E un bambino di 8 anni che è stato portato in elicottero all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Via Parigi

L’episodio più grave è avvenuto ieri verso le 9.30 in via Parigi, zona industriale. Padre e figlio di otto anni decidono di andare a fare una battuta di pesca in direzione Abarossa, Santa Giusta. Ma, per cause che sono tutte da accertare, la Fiat Panda condotta dall'uomo sbanda lungo il rettilineo di via Parigi, per poi ribaltarsi diverse volte e finire la sua corsa in cunetta.

Immediati i soccorsi dei vigili del fuoco partiti dal comando in via Del Porto e degli operatori del 118 che, constatate le condizioni del bambino, hanno fatto scattare l’elisoccorso. Il bimbo si trova ora ricoverato all’ospedale Brotzu con diverse lesioni e un trauma al braccio e a una mano. Il padre invece ha riportato leggere contusioni.

Via Pira

Sei ore prima invece uno scontro tra due auto nell’incrocio tra via Michele Pira e via Leonardo Tatti. Molto probabilmente una mancata precedenza è all’origine del tamponamento tra un Suv e una Fiat Panda. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118 anche se le persone a bordo delle due auto, per fortuna, non hanno riportato ferite. I rilievi invece sono stati effettuati dai carabinieri. Da sistemare anche l’impianto semaforico, danneggiato dallo scontro tra le due auto. ( m. m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA