Sorradile
07 novembre 2025 alle 00:35

Auto fuori strada, ferito il conducente  

Incidente stradale ieri pomeriggio sulla strada Provinciale 15, a pochi chilometri dall’abitato di Sorradile. Un automobilista ha perso improvvisamente il controllo della sua Fiat Panda ed è uscito fuori strada precipitando in un terreno sottostante, a circa due metri e mezzo di altezza dal livello della carreggiata. Un volo pauroso, l’automobilista è rimasto bloccato nell’abitacolo ed è stato aiutato ad uscire dai vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta. Subito è stato affidato alle cure del personale del 118, è stato accompagnato all’ospedale San Martino in codice giallo.

