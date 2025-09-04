VaiOnline
Ghilarza.
05 settembre 2025 alle 00:27

Auto fuori strada,  ferita una bambina 

Momenti di paura ieri mattina per un incidente stradale avvenuto nelle strade del Guilcier, lungo la Provinciale 11 nelle vicinanze dell’incrocio con la Sp23 nel territorio di Ghilarza. Un’auto è finita fuori dalla carreggiata e si è ribaltata. Subito è scattato l’allarme e sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno prestato i primi soccorsi a una donna che viaggiava insieme a una bambina. Subito dopo le due persone ferite sono state accompagnate al Pronto soccorso del San Martino di Oristano per ulteriori accertamenti. Sul posto anche le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta e i carabinieri.

Ieri sera invece un altro incidente è accaduto lungo la strada Provinciale 35, tra Simaxis e Siamanna. Il conducente ha perso il controllo della sua Dacia finendo fuori strada; sul posto ambulanza e forze dell’ordine. ( v.p. )

