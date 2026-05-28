Auto fuori strada, conducente in ospedale 

Pauroso incidente ieri poco prima delle 13 al chilometro 35,500 della strada Statale 130 in territorio di Siliqua: un’auto è uscita di strada terminando la corsa sui campi e il suo conducente è stato trasportato in ospedale. L’uomo, residente a San Giovanni Suergiu, ha perso il controllo della Mazda 6 e, per cause da accertare, si è ribaltata per circa trenta metri tornando poi in posizione regolare ai margini di un frangivento di eucalipti.

L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio e in breve tempo sono arrivate le ambulanze del 118 di Domusnovas e Decimomannu. Quest’ultima ha trasportato il ferito, con codice giallo, all’ospedale Brotzu di Cagliari. Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias, che hanno messo in sicurezza la vettura, i carabinieri del Nucleo radiomobile di Iglesias, che dopo i rilievi dovranno stabilire la dinamica dell’incidente, e i tecnici dell’Anas. Il traffico in quel tratto per qualche ora ha subito un leggero rallentamento.

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