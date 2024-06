Auto fuori strada,  conducente ferito 

Esce fuori strada con l’auto, ferito il conducente di un’utilitaria. L’incidente stradale si è verificato nella mattinata di ieri tra viale Marconi e via dei Fiori a Pula. Pietro Corsale, 44enne di Pula, è andato a schiantarsi con la sua auto contro la recinzione di un’abitazione alla fine di viale Marconi.

Stando alla ricostruzione, l’uomo ha accusato un malore improvviso e da quel momento non ha più avuto il controllo della sua utilitaria, una Fiat Panda, che è uscita di strada. Sono stati alcuni passanti della zona, spaventati per il rumore causato dall’urto, a chiamare i soccorsi. L’uomo è stato trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari da un’ambulanza del 118. Le sue condizioni non sarebbero comunque gravi.

Sul posto i carabinieri della stazione di Pula per i rilievi e per accertare le case dell’incidente, mentre i vigili urbani hanno diretto il traffico per consentire i soccorsi. (f. c.)

