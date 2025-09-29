Auto fuori strada, 20enne gravissimo 

Sarebbe dovuto essere un normale lunedì di lavoro. Ma un operaio, 20 anni di Bonarcado, non è mai arrivato nel cantiere a Milis: con la sua auto è uscito fuori strada lungo la Provinciale 15 ed è rimasto gravemente ferito. Trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Nuoro, è ricoverato in Rianimazione. Non è escluso che le condizioni disastrate di quel tratto di strada possano aver influito nell’incidente di ieri mattina.

Lo schianto

L’incidente è accaduto intorno alle 9 all’uscita di Bonarcado lungo la strada che porta a Milis. Il 20enne, a bordo della sua Renault Twingo stava andando al lavoro quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. L’auto è finita fuori strada e si è ribaltata diverse volte, il giovane è stato sbalzato dall’abitacolo finendo in cunetta ed è stato travolto dall’utilitaria. Alcuni automobilisti hanno subito dato l’allarme cercando di prestare i primi soccorsi all’operaio in attesa dell’arrivo del 118.

I soccorsi

Poco dopo sulla Provinciale sono arrivate le ambulanze, agli operatori sanitari le condizioni del ragazzo sono sembrate subito molto critiche tanto che è stato chiesto l’intervento di un elicottero dell’Areus. Il giovane è stato stabilizzato e poi trasferito all’ospedale San Francesco di Nuoro in codice rosso. Dai primi riscontri è emerso che ha riportato un trauma cranico importante e varie ferite, è ricoverato in Rianimazione. Sul posto anche gli agenti della Polizia stradale di Oristano, guidati dal comandante Roberto Piredda, che hanno ricostruito la dinamica dell’incidente avvenuto in un tratto rettilineo con diverse salite.

I pericoli

Quel tratto della Provinciale 15 si conferma molto pericoloso per le condizioni dell’asfalto e l’assenza di segnaletica. In alcuni punti il manto è quasi sbriciolato, ci sono numerose buche e avvallamenti che, oltre a mettere a dura prova sospensioni e pneumatici delle auto, rappresentano un pericolo concreto per automobilisti motociclisti. «Da anni ho sollecitato la Provincia per un intervento su quella strada ma tutto è sempre rimasto fermo – spiega la sindaca Annalisa Mele – l’amministratore Ghisu ha messo mano al progetto, però è stato sistemato solo il primo tratto partendo da Milis. L’altra parte è in condizioni veramente critiche e ci sono troppi pericoli. Ci auguriamo che il nostro concittadino si riprenda presto».

RIPRODUZIONE RISERVATA